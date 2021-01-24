В Свердловской области 392 человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 392 человека, 15 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего в регионе с начала пандемии было COVID-19 заразились 67 918 человек. Более 60 тысяч пациентов выздоровели, 1 922 пациента скончались.

Напомним, власти Свердловской области продлили режим обязательной самоизоляции до 1 февраля. Вакцинация от COVID-19 началась в регионе в конце 2020 года. В первую очередь она распространяется на медиков и педагогов. К марту, по планам свердловских властей, в область должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Накануне губернатор сообщил, что в регион доставили 40 тыс. доз вакцины, с 25 января препарат поступит в муниципалитеты, где развернуты пункты вакцинации.