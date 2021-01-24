В Удмуртии отметили самый низкий темп роста цен на продукты в ПФО

По итогам декабря 2020 года в Удмуртия показала самый низкий темп роста цен продуктовой корзины среди регионов ПФО, написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте». По сравнению с декабрем 2019 года цены выросли на 8,7% при среднем показателе по округу в 11,3%.

«На прошлой неделе цена на основную группу товаров немного, но снизились. Сахарный песок подешевел на 1,2%, масло подсолнечное — на 0,3%, яйца куриные — на 1,7%, сливочное масло — на 1,3%. Итого, средний чек по данным ФНС на сахарный песок составил 41,46 руб., а на растительное масло — 101,68 руб.»,— подчеркнул господин Семенов.

Ранее сообщалось, что снижение розничных цен на сахар на 4,4% и растительное масло на 2,4%, зафиксированное Удмуртстатом, стало результатом действия соглашения о стабилизации цен на продукты питания, доложил на аппаратном совещании министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. Свои подписи под ним уже поставили представители свыше 2 тыс. объектов торговли Удмуртии или 64,8% от их общего количества в регионе. Эксперты называют соглашение актом доброй воли, поддержанное ведущими федеральными ритейлерами. Локальные торговые сети перебоев с поставками не заметили, частные предприниматели о документе осведомлены, но не считают его справедливым.

Подробности читайте в материале «Это чистый акт доброй воли в ответ на просьбу властей».