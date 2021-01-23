Ярославец Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе КМ в Москве

Ярославский спортсмен Максим Буров, входящий в сборную России по фристайлу, занял 23 января первое место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в Москве.

Завоевавший золото Максим Буров получил 126,24 балла. Второе место досталось американскому спортсмену Кристоферу Лиллису, который набрал 116,74 балла. Третье место у швейцарца Ноэ Рота, набравшего 103,53 балла. Еще один представитель ярославской школы фристайла Павел Кротов набрал 81,86 балла и стал шестым в итоговом зачете.

В соревнованиях среди женщин лучший результат среди российских спортсменок показала ярославская лыжная акробатка Любовь Никитина, набравшая 88,12 балла и занявшая четвертое место. Золото завоевала Винтер Винеки из США, набравшая 94,11 балла, на втором месте австралийка Лора Пил, получившая 92,72 балла, третей стала канадка Мэрион Тено, у которой 90,59 балла.

У Максима Бурова это уже вторая победа на этапах Кубка мира по фристайлу в январе 2021 года. Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 16 января на этапе КМ, проходившем в спорткомплексе «Подолино» под Ярославлем, золото в лыжной акробатике также завоевал Максим Буров. А в декабре 2020 года Максим Буров стал победителем этапа Кубка мира, проходившего в Финляндии.

Антон Антонов