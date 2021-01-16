Максим Буров победил на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

Российский спортсмен, представитель ярославской школы фристайла Максим Буров стал победителем второго этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика», который сегодня стартовал в спорткомплексе «Подолино» под Ярославлем.

Максим Буров занял первое место в личном зачете с результатом 127,60 балла. Второе место занял еще один спортсмен из сборной России, тоже представляющий Ярославскую область, Павел Кротов, набравший 120,81 балла. На третьем месте швейцарский спортсмен Ноэ Рот, получивший 120,36 балла.

Максим Буров имеет титул чемпиона мира и бронзового призера чемпионата мира. Кроме того, в 2019 году золотую и бронзовую медали на проходившей в Красноярске Универсиаде.

Среди женщин в соревнованиях по лыжной акробатике в личном зачете победила представительница Австралии Лаура Пил, набравшая 96,59 балла. На втором месте спортсменка из США Эшли Колдуэлл, у которой 96,23 балла. Российская фристайлистка Любовь Никитина из Ярославля стала третей в личном зачете, получив 93,41 балла.

Ярославских спортсменов поздравил с высокими результатами губернатор Дмитрий Миронов.

«Наши ребята не подвели. Среди мужчин: Максим Буров первое место, Павел Кротов – второе место. Любовь Никитина взяла бронзу среди женщин. Все — воспитанники ярославской СШОР №3 имени В. И. Русанова. Гордимся! Завтра болеем за наших в командном зачете»,— написал господин Миронов на своей странице в соцсети.

17 января на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле будут соревнования в командном зачете.

Антон Антонов