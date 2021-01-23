«Правоохранители находятся в полной экипировке»

Число задержанных участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве достигло 300, сообщает «ОВД-Инфо». По официальным данным МВД, 4 тыс. человек приняли участие в несогласованном мероприятии на Пушкинской площади. Официальной информации о числе задержанных нет. Ранее МВД напомнило об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Как развиваются события в центре столицы? Как ведут себя полицейские и участники акции? Об этом — корреспондент “Ъ” Александр Черных.

Онлайн-трансляция: Акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

— Люди остановились между домами 5 и 8 на Страстном бульваре. Здесь плотная толпа, можно только издалека видеть, что впереди стоит ОМОН. До этого где-то человек 500 оставались на Пушкинской площади, ОМОН их выталкивал с применением дубинок с площади и, собственно, выдавил на Страстной бульвар. Параллельно на тротуарах бульвара стояли еще несколько тысяч человек. В итоге две эти группы протестующих соединились и перекрыли Страстной бульвар. Рядом со мной перевязывают голову человеку, ее обрабатывают перекисью, накладывают повязку. Рядом еще человек с окровавленной головой стоит. Они говорили, что пытались пройти дальше по Страстному бульвару.

Что происходило на Пушкинской площади: подходила цепочка, группа омоновцев, они заходили к площади, ввинчивались в толпу, выдергивали людей, били окружающих, тех, кто пытался не отпускать людей, и отступали вместе с людьми к автозакам.

Рядом со мной стоит пожилой мужчина с окровавленной головой, он тоже перевязан, его нашла жена, которая его не могла найти его раньше, обнимает и плачет.

— Что можно сказать о возрастном составе участников?

— Нельзя сказать, что здесь прямо много молодежи, она составляет, конечно, какой-то процент, но есть и люди взрослые, есть даже пожилые. Люди, толкаясь, переступая с ноги на ногу, медленно выходили со Страстного бульвара.

На Цветном бульваре несколько тысяч человек, они доставали телефоны, включали фонарики и создали такое световое шоу. Около цирка тоже несколько сотен человек, и эти две толпы через дорогу светили друг другу в темноте фонариками.

Я видел, что летели снежки в ОМОН.

Правоохранители находятся в полной экипировке, как и всегда — это шлемы, бронежилеты, какие-то накладки на колени, локти, плечи. Также здесь стоят несколько автомобилей, автозаков, несколько обычных полицейских автомобилей.

— Есть ли перебои со связью, есть ли доступ в интернет?

— На Пушкинской площади не было сегодня днем связи, а здесь, на Цветном, в принципе, с небольшими задержками, но интернет есть, мессенджеры, соцсети — все работает.