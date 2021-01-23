На Кубани во время шествий в поддержку Навального не было зафиксировано сбоев в работе операторов связи

Сегодня во время проведения митингов во многих городах, по сообщениям пользователей, наблюдались крупные сбои в работе операторов связи. Жалобы на работу соцсетей в основном исходили от пользователей Москвы и Санкт-Петербурга, также с подобными проблемами сталкиваются и люди из других городов.

В Краснодарском крае соцсети и мобильная связь работала без перебоев. Как в краевом центре, так и во всех крупных городах региона: в Сочи и в Новороссийске.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодаре сегодня, 23 января, в 14.00 началась несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Елена Рыжкова