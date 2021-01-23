Митингующие вновь вышли на Невский проспект

Участники акции протеста вновь движутся по Невскому проспекту. По данным корреспондента “Ъ-СПб”, митингующие дошли до площади Восстания и повернули обратно, к Гостиному двору. В настоящее время по Невскому проспекту идут до 2 тыс. человек. Вдоль проспекта выстраиваются Росгвардия и ОМОН. Задержаний пока нет.

По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге задержаны 212 человек.

Напомним, что 23 января в России проходят акции в поддержку Алексея Навального. Они не согласованы властями.

Подробнее об акциях — в трансляции «Ъ»