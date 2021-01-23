На Кубани 194 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 194 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 32 153. Выздоровели за сутки 219 человек (за все время 22 624), умерли с коронавирусом 21 пациентов (за все время – 1315), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 58 новых случая коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 638 человека. Выздоровели 69 человек (за все время 10 616), два человека умерло (за все время – 113 человек).

Дмитрий Михеенко