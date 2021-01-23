В Ярославле на акции сторонников Навального задержали трех человек

В Ярославле 23 января проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. По оценке сетевого издания «Ярновости», в акции участвуют от 300 до 500 человек.

Участника акции собрались на площади Труда в 14 часов и прошли к зданию правительства области на Советской площади. На саму площадь демонстранты пройти не смогли. Входы на нее были перекрыты сотрудниками ОМОН. Представители правоохранительных органов через громкоговорители сообщают собравшимся о том, что акция является несогласованной.

«Ярновости» сообщают, что на данный момент известно о трех задержанных участников акции, среди которых координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. Пока о других задержанных не сообщается.

Подробнее о несогласованных акциях протеста в городах России — в трансляции «Ъ».