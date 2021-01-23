Нескольких участников несанкционированной акции задержали в Ижевске

В Ижевске задержали нескольких участников акции в поддержку Алексея Навального, которая не согласована с властями. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” c места событий. При этом у пресс-службы МВД по Удмуртии нет информации о задержаниях на несогласованной акции.

Ранее протестующие дошли до здания администрации Ижевска. В настоящее время они вернулись на Центральную площадь.

Отметим, что по оценке корреспондента “Ъ-Удмуртия” в несанкционированной акции участвуют порядка 1 тыс. человек. Полицейские уже просили граждан разойтись.