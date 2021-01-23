На Сенатской площади в Петербурге собралось около 5 тыс. человек

Около пяти тысяч человек пришли на акцию протеста на Сенатскую площадь в Петербурге.

Как передает корреспондент “Ъ-СПб”, площадь окружена ОМОНом. Людей буквально «выхватывают» из толпы и ведут в автозаки. Задержания проводятся и на подступах к площади. Митингующие кричат: «Позор».

Часть протестующих собралась возле Исаакиевского собора и здания Манежа. Большая группа людей идет на площадь со стороны Невского проспекта.

Напомним, что 23 января в России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди задержанных есть журналисты, в том числе и корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов. Его везут в 46 отдел полиции в Стрельне.

О том, как проходят субботние акции — в онлайн-трансляции на сайте «Ъ».