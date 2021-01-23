«Манежная площадь открыта для посещения»

В центре Москвы начались задержания в преддверии несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Как сообщают корреспонденты “Ъ FM”, работающие на Пушкинской площади, в автозаки увели минимум десять человек. Официальная информация о количестве задержанных пока не поступала. Утром в субботу к месту проведения несанкционированной акции начали прибывать полицейские. Часть Тверской улицы от Пушкинской до Манежной площади огорожена, там же дежурят патрули с автозаками. Генпрокуратура и МВД за несколько дней до акции предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что правоохранительные органы обеспечат порядок в городе. О происходящем в центре столицы — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Я успел довольно быстрым шагом пройти от Пушкинской площади вниз, в сторону Манежной площади и Красной, увидел, что происходит непосредственно на Тверской улице, у которой в последнее время парковалось очень много полицейских автобусов. Автомобильное движение по Тверской, как в сторону от Пушкинской к Охотному ряду, так и обратно, в принципе шло в рабочем режиме. Переулки, которые примыкают к Тверской улице, тоже были открыты для движения автомобилей, однако, все-таки некоторые трудности для автомобилистов создавались, поскольку в переулках оказались припаркованы полицейские автобусы. Например, в Козицком переулке, который буквально следующим идет от Пушкинской площади, как минимум три автобуса были припаркованы. По сути, оставалась только одна полоса для движения, автомобилистам там приходилось маневрировать между неубранным снегом и этими автобусами.

Манежная площадь, в которую упирается Тверская улица, тоже открыта для посещения. На ней было довольно много людей, которые прогуливались. Кто-то из них пошел в Александровский сад, его также не стали перекрывать, по-прежнему можно подойти к вечному огню, к караулу, посмотреть развод этих самых караулов. Но для посетителей закрыли Красную площадь, пройти на нее нельзя ни со стороны Никольской, ни со стороны Манежной площади, стоят барьеры со всех сторон.

Онлайн-трансляция: Акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

Я успел подойти к Лубянской площади, я бы не сказал, что там какая-то большая пробка, хотя машины довольно плотным потоком собираются как раз со стороны Охотного ряда. Но я при этом не вижу, чтобы какие-то были проблемы из-за ограничения движения, во всяком случае, по Охотному ряду и в сторону Лубянки — там одностороннее движение, автомобили едут с не самыми большими скоростями, но все-таки особо долго не стоят. При этом у самого здания ФСБ припаркованы несколько автобусов синего цвета, в которых находятся сотрудники Росгвардии, и стоит один автозак. Они припаркованы со стороны одного из центральных входов, пассажирские автобусы могут свободно там проезжать. Недалеко от Политехнического музея находятся еще четыре полицейских автобуса.

— Как много на улицах участников акций?

— Там, где я проходил, мне встретились только туристы, гуляющие, некоторые даже вообще не знали о том, что какая-либо акция, возможно, будет проходить в Москве. Несколько человек подошли ко мне с вопросом, почему закрыли Красную площадь.

— Какие-то задержания на твоих глазах просиходили?

— Я видел только два задержания, когда выходил с Пушкинской площади, там задержали молодого человека с плакатом в поддержку Алексея Навального. Причем до этого он успел пообщаться с прессой, журналисты облепили его со всех сторон практически, и очень сложно было к нему подойти. После того, как он встал с плакатом, полицейский подошел к молодому человеку, они о чем-то с ним переговорили, было плохо слышно, что они говорят, поскольку очень плотное кольцо из журналистов образовалось вокруг этого молодого человека. И после этого на подошли еще несколько сотрудников, которые и увели этого молодого человека с плакатом в автозак, который был припаркован неподалеку от бывшего кинотеатра «Пушкинский».