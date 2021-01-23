В Ярославле ПАТП-1 готовит автобусы к конкурсу по новым маршрутам

Ярославское муниципальное предприятие «ПАТП №1» ведет подготовку к конкурсным процедурам по новым маршрутам общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что за последние два года на предприятие поступило 118 автобусов, из которых 55 — новые машины, остальные с пробегом. По данным пресс-службы, большинство автобусов подготовлены для перевозки маломобильных людей и пассажиров с детскими колясками.

В настоящее время на предприятии ремонтируют и проверяют автобусы, недавно прибывшие в Ярославль из Москвы. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, отправленные из столицы подержанные автобусы в целом находятся в хорошем состоянии. В частности, они не требуют проведения кузовного ремонта.

«В настоящий момент партия из 25 автобусов находится в парке на территории ПАТП-1. Специалисты предприятия проводят ремонтные работы, а также проверяют электрику, тормозную систему, технические узлы, масла и основные жидкости автобуса. По окончанию технических работ подвижной состав покрасят, и он будет готов к выходу на линию»,— уточнил господин Волканевский.

"Ъ-Ярославль" рассказывал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Стартует она в марте 2021 года. Городские власти хотят отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают так называемые маршрутки. Взамен появится 18 новых маршрутов.

Сейчас в городе проходят обсуждения новой транспортной схемы, предложенной мэрией. Недавно, в связи с большим количеством обращений от жителей города, недовольных предлагаемыми изменениями в работе общественного транспорта, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил мэру Владимиру Волкову внести коррективы в планы реформы. В связи с этим мэрия отменила уже объявленный конкурс на новые 18 автобусных маршрутов. После доработки конкурс планируется объявить снова. В мэрии сообщили, что им поступило 600 обращений от жителей города с замечаниями и предложениями по транспортной реформе.

Подробнее о транспортной реформе в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «Трехэтапная оптимизация».