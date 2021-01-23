В Тюмени началась несанкционированная акция в поддержку Навального

В Тюмени на площади у «Технопарка» началось несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального. Собравшиеся планируют пройти до Тюменской областной думы. По предварительным оценкам, на акцию уже вышли более 200 человек. На месте также присутствуют сотрудники полиции. Активисты сообщают, что еще до начала акции были задержаны, по предварительным данным, три-четыре человека.

«Нашего сотрудника Сергея Осколкова схватили неизвестные на улице Пермякова, 21. Представились сотрудниками полиции. Но имена не говорят»,---сообщил штаб Навального.

Напомним, в субботу утром был арестован на пять суток координатор штаба Навального в Тюмени Иван Востриков. Ему вменяют организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ст. 20.2.2 КоАП РФ).