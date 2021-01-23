Координатора тюменского штаба Навального арестовали на 5 суток

В Тюмени координатора штаба Навального Ивана Вострикова арестовали на 5 суток, сообщает Telegram-канал штаба.

«Меня вчера задержали за акцию до ее проведения. Как так? Очевидно, это были инвертированные полицейские из фильма "Довод"»,— цитирует канал слова Ивана Вострикова.

Напомним, Ивану Вострикову вменяли организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Сегодня сторонники Алексея Навального планируют провести в Тюмени несанкционированное шествие в знак протеста против ареста политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд арестовал политика на 30 суток. Сейчас он находится в «Матросской Тишине».