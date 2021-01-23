Саратовский штаб Алексея Навального обнаружил задержанного координатора в Татищево

Саратовский штаб Алексея Навального сообщил, что задержанный вчера координатор штаба Дмитрий Цибирев находится в отделе полиции Татищевского района (около 50 км от Саратова).

Как сообщили в штабе, рядом с отделом находятся его жена и адвокат. «Мы слышим голос Дмитрия из камеры. Он кричит, что ему не давали позвонить адвокату!» — сообщили в штабе.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова сказала "Ъ-Средняя Волга", что ей ничего не известно о том, где находится господин Цибирев и с какой целью его могли доставить в Татищевский район.

Ъ-Средняя Волга