В Южно-Сахалинске задержали около 10 участников протестной акции

В Южно-Сахалинске на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального, по оцценке корреспондента “Ъ”, вышло около 400 человек. Планировалось, что мероприятие пройдет у дома правительства, но там начали разбирать новогоднюю ель, огородив весь периметр.

Акция стартовала в 14:00 (6:00 по московскому времени) и 40 минут проходила без выступлений. После этого забравшиеся на фонтан молодые люди начали скандировать лозунги «Долой царя!», «Власть — это мы», «Свободу Навальному» и др.

Полиция в их действия не вмешивалась, сотрудники только предупреждали об административной ответственности за нарушение закона.

Южно-Сахалинск!



Как много людей, с ума сойти. pic.twitter.com/lDyzKOAmWu — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

После получаса скандирования участники отправились в шествие по центральной улице города —Коммунистическому проспекту. Они надеялись дойти до площади Победы, где традиционно проходят акции протеста. Силовики не вмешивались в действия митингующих примерно полквартала, потом ОМОН попытался разделить колонну, начались задержания. До площади Победы в итоге добралось менее 60 человек, там они разделились на отдельные группы.

По итогам акции известно о десяти задержанных, в том числе в автозаке оказался журналист. Еще троих задержали накануне — Андрею Нагорному, Инне Скачковой и Никите Болотину (затем его отпустили) инкриминируют организацию несанкционированной акции.

Количество задержанных, как и жесткость реакции полиции и Росгвардии, являются прецедентами для Южно-Сахалинска, где протесты до сих пор были крайне немногочисленными и спокойными.

Акции в поддержку господина Навального сегодня, 23 января, проходят во многих городах России. Десятки человек задержаны в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск