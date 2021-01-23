МИД Венгрии считает, что резолюция Европарламента не повлияет на сотрудничество с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что резолюция Европарламента с призывом отказаться от сотрудничества с Россией из-за ареста оппозиционера Алексея Навального не повлияет на работу стран ЕС с Москвой. По его мнению, в большинстве случаев разговоры о проблемах в России — это лицемерие.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом»,— прокомментировал господин Сийярто РБК резолюцию Европарламента.

Глава МИД Венгрии также считает, что многие страны, «которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес». Он назвал это двойными стандартами. «Дело в том, что все подобные разговоры (в ЕС о проблемах внутри России.— “Ъ”) в большинстве случаев являются лицемерием»,— добавил министр.

21 января Европарламент принял резолюцию в связи с арестом Алексея Навального. Он призвал остановить «Северный поток-2» и ввести санкции против «близких к режиму» российских олигархов и окружения президента России Владимира Путина.

Подробнее о резолюции — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».