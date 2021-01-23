ВОЗ объяснила высокую летальность нового штамма COVID-19

Рост смертности от коронавируса может быть связан не только с появлением новых штаммов, но и с перегрузкой системы здравоохранения, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев заражения. Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения.— “Ъ”), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена»,— сказала госпожа Ван Керкхове на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что «британский» штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и более летальным. В Великобритании с начала пандемии заразилось 3,6 млн человек, умерли 96 тыс. человек.