Турция приостановила авиасообщение с Бразилией из-за нового штамма COVID-19

Власти Турции решили приостановить авиарейсы из Бразилии после того, как там выявили новую мутацию коронавируса, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. За время пандемии в Турции выявили 2,4 млн зараженных COVID-19, 24,7 тыс. человек умерли.

«Из-за мутации коронавируса уже временно прекращены полеты из Великобритании, Дании и ЮАР в нашу страну. Теперь к этим странам добавляется Бразилия из-за увеличения случаев заражения местным штаммом»,— написал господин Коджа в Twitter. Конкретные сроки отмены полетов не сообщаются.

В конце декабря в Бразилии выявили новую мутацию коронавируса. Она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. У ученых пока нет доказательств, что эта мутация опаснее или агрессивнее. В начале января бразильский штамм обнаружили в Японии.