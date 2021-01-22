Сенат США утвердил Ллойда Остина главой Пентагона

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны, сообщает CNN. За его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, двое выступили против. Господин Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим американское оборонное ведомство.

Ллойду Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. Он возглавлял Центральное командование войск США с 2013 по 2016 год. На посту вице-президента при Бараке Обаме, Джо Байден нередко обсуждал с Ллойдом Остином события на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии. Ранее генерал был заместителем начальника штаба сухопутных войск США и последним командующим группировкой войск США в Ираке.

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