Седьмой этап Кубка мира в Антхольце (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. 1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0 штрафных минут). 2. Стурла Легрейд (Норвегия) — отставание 58,5 (2). 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.10,6 (2)… 14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.11,2 (2).
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. 1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0 штрафных минут). 2. Стурла Легрейд (Норвегия) — отставание 58,5 (2). 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.10,6 (2)… 14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.11,2 (2).
просмотров: 243392
просмотров: 206845
просмотров: 144519
просмотров: 138509
просмотров: 132702