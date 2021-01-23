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Седьмой этап Кубка мира в Антхольце (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. 1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0 штрафных минут). 2. Стурла Легрейд (Норвегия) — отставание 58,5 (2). 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.10,6 (2)… 14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.11,2 (2).

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