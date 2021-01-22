Число пострадавших при взрыве в Татарстане выросло до трех

Количество пострадавших в результате взрыва в Татарстане достигло трех. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Еще один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки, у второго — водителя большегруза (компрессор) ссадины. Оба обратились в больницу самостоятельно», — отметили в ведомстве.

Напомним, сам инцидент произошел сегодня утром на территории ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в Сармановском районе республики. В результате инцидента на месте погибли двое рабочих 1971 и 1973 года рождения. Позже СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» (ст. 217 УК РФ).

"Ъ-Казань"