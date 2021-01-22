Последние 17 четырехкомнатных квартир в ЖК «Уфимский Кремль»

Ваша семья стала больше, и вы мечтаете о новой просторной квартире? Лучший способ решить квартирный вопрос — купить четырехкомнатную квартиру в ЖК «Уфимский Кремль». Здесь всем найдется место! Отдельная спальня для родителей, уютная детская с игрушками и местом для уроков, комфортный кабинет для работы на время самоизоляции, а по вечерам можно собираться всей семьей на ужин в просторной кухне-гостиной.



И сейчас для этого самое подходящее время. Эксклюзивное предложение для покупателей четырехкомнатных квартир в ЖК «Уфимский Кремль» литер №22. Вы получаете возможность приобрести парковочное место с выгодой до 175 000 руб.! Приобретая собственное парковочное место, вы не только обезопасите свой автомобиль, но и сэкономите свои силы и время для общения с близкими!

Расположение в самом сердце делового центра сделает вашу жизнь комфортной. Вам не придется часами стоять в пробках, чтобы доехать до работы или отвезти ребенка в сад. Лучшие детские сады, школы и вузы, государственные учреждения, деловые и торгово-развлекательные центры, театры, музеи, исторические достопримечательности, парки и скверы — все это находится в непосредственной близости от ЖК «Уфимский Кремль».

Богата и внутренняя инфраструктура комплекса. Прямо на территории ЖК располагаются магазины, школа английского языка, детский центр «Клумба» и планируется открытие многофункционального комплекса KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR. Для маленьких жильцов ЖК «Уфимский Кремль» реализованы 6 детских площадок, в том числе и уникальная тематическая игровая зона «Маленький архитектор».

Кроме удачного расположения в историческом центре города, развитой инфраструктуры и продуманных планировочных решений, неоспоримым преимуществом ЖК «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что можно не только увидеть жилой комплекс на бумаге, но и прогуляться по уже реализованным очередям и лично оценить качество строительства и используемые материалы.

Торопитесь исполнить мечту о просторной квартире, ведь осталось всего 17 квартир1! Подробную информацию вы можете узнать на сайте и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50 лет Октября, 15/1. Задать все уточняющие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ №7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.