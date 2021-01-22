Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, на месте какого кафе открылся новый проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко, в чем главная задача кухни нового кафе и на какую аудиторию оно ориентировано.

Новый проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко на Сретенке называется Riesling Boyz и является антиподом большинства их прежних проектов, на фоне которых новое городское кафе кажется образцом буржуазного стиля.

Место, на самом деле, получилось уютное, стильное и свежее, причем с явным отсылом к женской целевой аудитории: винная карта бренд-сомелье Юлии Ломи выстроена вокруг рислингов, которые любят и сами владельцы, интерьер Елены Друмлевич (она же автор скандальной «Тебура:сики») ненавязчиво воссоздает интерьеры квартиры респектабельного московского холостяка, в компактном меню — блюда для винного пейринга во главе с тематическими закусками типа буратты с хурмой и запеченного баклажана со страчателлой, модным азиатским супом с грибами и маринованной говяжьей грудинкой и филе миньон с жареным пореем, свекольным пюре и красной чечевицей.

Кухня Riesling Boyz еще находится в стадии становления, но уже понятно, что главная ее задача — служить необременительным и понятным дополнением к винным посиделкам вечером, днем обеспечивать местную публику нескучными обедами, а по утрам, в скором времени, еще и полноценными завтраками. Оно и понятно, винный бар — куда более узкий концепт, и конкуренция на Сретенке в этой нише серьезная, зато городских кафе универсального формата — явный дефицит, ведь не случайно открылся новый проект на месте давнишней «Шоколадницы».