Полиция Казани намерена «немедленно пресечь» акцию в поддержку Навального

Правоохранительные органы Татарстана планируют «немедленно пресечь» акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которая запланирована в Казани на 23 января. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка», — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что всех правонарушителей будут привлекать к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. В понедельник он был арестован за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Завтра, 23 января, во многих городах РФ, включая Казань, планируют провести акцию в поддержку оппозиционера.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело за призыв к акции в поддержку господина Навального.

"Ъ-Казань"