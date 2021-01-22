Глава Евросовета призвал Путина освободить Навального

Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель провели телефонные переговоры. Господин Мишель заявил, что призвал освободить оппозиционера Алексея Навального. Стороны не уточняют, по чьей инициативе прошли переговоры.

«В своем сегодняшнем разговоре с президентом Путиным я подтвердил, ЕС един в своем осуждении ареста Алексея Навального и призывает к его немедленному освобождению»,— написал господин Мишель в Twitter. Также он призвал Россию «срочно приступить к полному и прозрачному расследованию покушения» на господина Навального.

В сообщении Кремля говорится, что «по просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А. Навального». «Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и ЕC с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес»,— сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили вопросы противодействия коронавирусу, а также возможности использования и совместного производства вакцин.

Господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. ФСИН просит суд заменить его условный срок на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».