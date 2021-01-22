Курс евро впервые с 11 января превысил 91 рубль

Стоимость евро на Мосбирже поднялась выше 91 руб. Последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 11 января. Нефть марки Brent опустилась ниже $55.

Курс евро на Мосбирже к 13:34 увеличился на 1,28 руб., до 91,14 руб. Доллар тоже растет больше чем на 1 руб. Его стоимость достигла 74,84 руб.

Российские индексы также падают. Индекс Мосбиржи достиг 3372 пунктов (–1,49%), РТС — 1419 (–3%).

Рубль и российские индексы снижаются на фоне падения стоимости нефти. Цена барреля Brent на бирже ICE снизилась на 2%, до $54,94, WTI — на 2,3%, до $51,9.

Ранее The Economist рассчитал по «индексу бигмака», что рубль недооценен к доллару на 68%. Ниже в индексе расположилась лишь одна валюта — ливанский фунт.

Подробнее об индексе — в материале “Ъ FM” «Рубль посчитали в бигмаках».