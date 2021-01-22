В Удмуртии увеличилось количество ремонтируемых по нацпроекту участков дорог

В 2021 году количество участков дорог, которые отремонтируют в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», увеличилось с 26 до 28. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра транспорта Алексея Горбачева.

«Всего в 2021 году в рамках БКАД в Удмуртии планируется отремонтировать 28 объектов. Кроме шесть участков региональных и межмуниципальных дорог, которые связывают между собой районные центры, будут обновлены 11 муниципальных дорог в Завьяловском районе. Отремонтируем девять объектов улично-дорожной сети в Ижевске и две главные улицы в городе Сарапул. Общая протяженность дорожного ремонта по национальному проекту составит 65 км»,— отметил господин Горбачев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти Удмуртии намерены направлять больше средств на ремонт сельских дорог. При этом республика планировала получить более 1 млрд руб. из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».