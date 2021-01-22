«Ожидается, что рынок сделает еще один кратный скачок»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как жители России относятся к подкастам, как часто они слушают шоу, и какие темы пользуются большей популярностью.

Любопытное исследование провел сервис по подписке MyBook. 2,5 тыс. человек отвечали на вопросы о подкастах. Как они относятся к подкастам, стали ли чаще их слушать за последнее время, какие жанры предпочитают. Мне, как подкастеру, это было очень интересно. Мой подкаст «АРТ и ФАКТЫ» был включен Яндексом в «Топ-10 новых подкастов-2020».

Итак, по данным сервиса, более 64% опрошенных периодически слушают хотя бы один подкаст. При этом 32% обращаются к нему пару раз в неделю, 15% — несколько раз в месяц, а 10% слушают подкасты ежедневно. Что касается времени прослушивания, то 27% россиян уделяют подкастам от 30 до 60 минут в неделю, тогда как 20% – слушают их больше часа. В целом 49% соотечественников отмечают, что в 2020 году стали включать подкасты гораздо чаще, чем в 2019-м. Так, 38% опрошенных прослушали за прошлый год от двух до десяти подкастов, а 18% — десять и более.

53% опрошенных признались, что слушают подкаст-шоу во время выполнения домашних обязанностей. Среди других популярных ситуаций прослушивания: поездки в общественном транспорте — 27%, прогулки с детьми и домашними животными — 21%, в кровати перед сном — 20%, во время занятий хобби — 19%, в машине — 17%, во время занятий спортом – 13% и в течение рабочего дня — 10%.

Что касается тем, то наибольшим интересом среди россиян пользуются подкасты по саморазвитию (44%). На втором месте — образование и наука (41%), на третьем — внимание, барабанная дробь!!! – культура и искусство (40%). Далее следуют интервью с интересными людьми (37%) и шоу о межличностных отношениях (27%).

Среди самых популярных шоу: «Лайфхакер», «Чай с психологом», «Ты же мать», «Это разве секс?».

И смотрите, что говорят эксперты: в 2020-м подкасты заняли внимание 10 млн слушателей и 110 млн руб., потраченных на аудиорекламу. В 2021 году ожидается, что рынок сделает еще один кратный скачок в рекламных деньгах до 200 млн руб. и прибавит еще 1 млн слушающей аудитории.

Так что, подписывайтесь на мой подкаст «АРТ и ФАКТЫ» во всех мыслимых ресурсах.