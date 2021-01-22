Зарубежные СМИ: На какой срок отложили слушания об импичменте Дональда Трампа?

Слушания об импичменте Дональда Трампа могут отложить до середины февраля. Об этом попросил лидер республиканцев в Сенате Митч МакКонелл. По его словам, 45-му президенту нужно время на подготовку к суду. Трамп — первый глава США, которому дважды объявили импичмент. На прошлой неделе Палата представителей выдвинула официальное обвинение в подстрекательстве к беспорядкам. Сам Трамп тем временем начал работать с юристами над линией защиты. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Первый полноценный рабочий день Сенат провел в анабиозе, пишет The New York Times. Вместо решения первоочередных задач верхняя палата спорила об импичменте Дональда Трампа. Нужно «скромное и разумное количество дополнительного времени», чтобы подготовиться к разбирательству, заявил лидер меньшинства Митч МакКонелл. И предложил начать слушания не раньше 13 февраля. Демократы хотели провести процесс куда быстрее: приступить к рассмотрению 25 января и в течение недели принять окончательное решение, отмечает издание.

В любом случае резолюция об импичменте, которую приняли в Палате представителей, еще не поступила в Сенат, уточняет The Washington Post. Спикер Нэнси Пелоси не ответила, когда же это произойдет. При этом и республиканцы, и демократы согласны, что судебный процесс должен пройти быстро. В резолюции — только одна статья о подстрекательстве к мятежу. «Мы все стали свидетелями этих событий», — подчеркнула Пелоси. А сенатор Линдси Грэм согласился, что разбирательство не должно затянуться, но подчеркнул, что решающее слово останется за республиканцами. 17 членов партии должны будут проголосовать за импичмент.

Дональд Трамп, который раньше отказывался противостоять судебному процессу, похоже, начал воспринимать его всерьез, пишет Politico. 45-й президент нанял опытного адвоката-республиканца Бутча Бауэрса. А вот команда защитников Трампа по делу о первом импичменте в новом суде участвовать отказалась. «Это политический театр, а я не политик и не актер», — заявил один из бывших адвокатов Трампа. Сейчас юристы думают над новой стратегией защиты. Некоторые сторонники 45-го президента считают, что он воспользуется процессом, чтобы снова заявить о том, что выборы были украдены.

Трамп считает импичмент неконституционным, ведь суд состоится уже после того, как он сложит полномочия. Но правоведы с такой позицией не согласны, отмечает Politico. Одним из наказаний может стать запрет баллотироваться через четыре года. А такую меру можно применить как к действующему, так и ушедшему президенту.