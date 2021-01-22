Сертификаты вакцинации от коронавируса начали выдавать в Томской области

Жителям Томской области, получившим две прививки от коронавируса, начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал депздрава региона.

«Медицинская организация, где человек прошел вакцинацию, заносит данные о прививках в единый регистр вакцинированных, после чего в личном кабинете пользователя на сайте госуслуг автоматически появляется сертификат»,— уточняет департамент.

Электронный документ содержит информацию о прививке: даты вакцинации, наименование препарата и медорганизации, где поставили вакцину. Помимо этого в нем отображается QR-код с данными сертификата.

Ранее сообщалось, что в регионе привились более 2 тыс. человек, из них более тысячи поставили оба компонента вакцины. Было подано 5 тыс. заявок на прививание.

По данным стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе выявлено 105 новых случаев, выздоровели 116 человек, умерло шестеро. Всего за период пандемии в регионе заболело коронавирусом 27 304 жителя, вылечились — 24 310, скончались — 251.

О том, как в регионах проходит кампания по вакцинации от COVID-19, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Даниил Тарабукин