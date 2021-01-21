Больше 2 тысяч жителей Томской области привились от COVID-19

В Томской области прививку от коронавируса поставили 2 тыс. 62 человека. Как уточняет пресс-служба правительства региона, из них более 1 тыс. жителей прошли оба этапа вакцинации. Прививочные пункты работают в Томске, Северске и во всех райбольницах.

Заявки на прививку оставили 5 тыс. человек, из них 2 тыс. — люди старше 60 лет.

«Перед вакцинацией дополнительные исследования на наличие антител в крови не проводятся, но все желающие привиться обязательно осматриваются врачом»,– уточнила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за время пандемии на территории области зафиксировали 27 080 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 24 091 человек, умерли 254 пациента.

Президент РФ Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от инфекции с 18 января.

О том, как в сибирских регионах разворачивается прививочная кампания, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Юлия Сасевич