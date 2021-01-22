На площади в центре Минска горел человек

На площади Независимости в Минске горел человек. Белорусские СМИ предполагают, что он совершил попытку суицида, но причины неизвестны. Пострадавшего доставили в больницу. Милиция выясняет подробности происшедшего.

Мужчина без сознания, у него диагностировали более 50% ожогов. Его транспортировали в Республиканский ожоговый центр, сообщил Минздрав в Telegram.

«Столичная милиция оперативно отреагировала на случившееся, увидев инцидент по видеокамерам. На место выехала следственно-оперативная группа»,— сказала официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова ТАСС.