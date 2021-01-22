28 проектов вышли в шорт-лист одиннадцатой премии «Серебряный Лучник» - Юг

Стал известен шорт-лист одной из главных премий юга России – премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг. В этом году в него вошло 28 проектов из Краснодара, Сочи, Ялты, Ростова-на-Дону, Грозного, Севастополя, Майкопа и Железноводска.
Защиты авторами своих проектов на втором и заключительном этапе конкурса состоятся на этот раз в смешанном формате: презентации авторами проектов пройдут в он-лайн режиме, экспертное жюри будет работать частично в офлайн формате в «Медиа Парке Южный Регион – ДГТУ» в Ростове-на-Дону, частично – также в режиме он-лайн. Все годы оператором Премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Юг» в составе AGT Communications Group.
В каждой из семи номинаций представлено от трех до пяти проектов, набравших наибольшее количество баллов, согласно стандартам, закрепленным национальной премией «Серебряный Лучник»: сложность целей и значимость проекта, аналитическая обоснованность, креативность, оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегичность. В шорт-лист премии вошли проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам предварительного этапа голосования экспертов.
Список проектов одиннадцатой премии «Серебряный Лучник» - Юг, допущенных к защитам перед экспертным Жюри 28 января 2021 года:
Номинация «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций»
1. ООО «Газпром добыча Краснодар» / «На одном языке». Словарь профессионального сленга нефтегазовой промышленности / Краснодар
2. Агентство интернет-маркетинга Digital Info /Построение каналов коммуникаций для сотрудников МЕГИ Адыгея / Краснодар
3. Коммуникационная компания «АВАНГАРД КОММЬЮНИКЕЙШНЗ»/ БайАрена 4.0/ Краснодар
4. Донской государственный технический университет (ДГТУ) / Эко-номер молодежного журнала «Плюс один» / Ростов-на-Дону
Победители прошлых лет
Номинация «Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности»
1. РГООИ «Надежда» / Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева / Ростов-на-Дону
2. АНО «Центр Развития Общества «Хайра» / Свое дело / Грозный
3. ООО «ГК «Чистый город» / Экологические советы от Белочки ТКОошечки / Ростов-на-Дону
4. Донской государственный технический университет (ДГТУ) / Социальный театр «Данко» / Аксай
Номинация «Культурно-просветительские проекты»
1. ООО «ГК «Чистый город» / Экологические советы от Белочки ТКОошечки / Ростов-на-Дону
2. Творческая группа: Елена Болдырева, Евгения Карпанина / Инста-сериал «Пушкин 2020» / Краснодар
3. АНО «Инновационные гуманитарные проекты» / Prosodia.ru - ежедневное медиа о поэзии / Ростов-на-Дону
4. ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» / Областной фестиваль «Кукла Дона» / Ростов-на-Дону
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
1. Парк живой истории «Федюхины высоты» / Севастополь
2. Администрация города-курорта Железноводска / Железноводск – курорт с интеллектом / Железноводск
3. Администрация муниципального образования город-курорт Анапа / #Зимуй_в_Анапе / Анапа
4. Город-отель «Бархатные сезоны» / Эволюция отельных решений. Продуктовые рекомбинации до новых гибридных продуктов / Сочи
5. ООО «КУМЖА» - Этнокомплекс «КУМЖА» - Ростов-на-Дону
Номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии»
1. РОО «Туристическая Адыгея» / Неделя адыгейского сыра он-лайн / Майкоп
2. ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК» / Онлайн-проект «Артека» / Ялта
3. ТЦ «МЕГА» Ростов-на-Дону / Хобби клубы online / Ростов-на-Дону
4. Группа компаний «Монолит» / Хоум Офис Марафон / Симферополь
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
1. Город-отель «Бархатные сезоны» / Эволюция отельных решений. Продуктовые рекомбинации до новых гибридных продуктов / Сочи
2. Теле2 / На связи с городом / Ростов-на-Дону
3. Коммуникационная компания «АВАНГАРД КОММЬЮНИКЕЙШНЗ»/ БайАрена 4.0/ Краснодар
4. Sibmedia Agency /Новые коммуникации для новых побед / Сочи
Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»
1. АНО инновационного образования и науки «ФИРОН» / Фестиваль идей и технологий Rukami / Ростов-на-Дону
2. ООО «ЕвроМедиа» / Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию / Ростов-на-Дону
3. Digital-агентство Namars / Продвижение и повышение лояльности к ГБУЗ «СКДИБ» / Краснодар
Поприсутствовать на презентациях лучших PR-кейсов юга России за 2020 год все желающие смогут в режиме он – лайн 28 января в 10.00. Ссылка на трансляцию мероприятия будет размещена в ближайшее время на сайте премии http://www.luchnik-ug.ru/ , а также на странице «Серебряный Лучник» – Юг в Facebook: www.facebook.com/luchnik.yug
Информационные партнеры Премии:
“Коммерсантъ-Юг”, “Эксперт Юг”, “ЕвроМедиа”, “Юг Times”, “ОСИГ”, “Городской репортер”, “РБК Ростов”, “Городской репортер”, “Кто главный.Ростов”, “НИА Кубань”
Дополнительная информация:
Алина Исаева
Тел.: (863) 300 11 57 | Моб.: +7 938 112 28 94
Справочно
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-Промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4500 проектов. Решение о проведении регионального этапа Национальной Премии на Юге России было принято 7 октября 2010г. в г. Москве на заседании Попечительского совета Премии. Оператором региональной Премии выступает Коммуникационное агентство «АГТ-Юг», AGT Communications Group.
За время работы число проектов на соискание Премии «Серебряный Лучник» - Юг составило порядка 700. Реализованные проекты представили такие банковские структуры, как «Центр-инвест», Сбербанк России, Банк Сосьете Женераль Восток (с июля 2011г. Росбанк, Группа Societe Generale), Альфа-Банк, телекоммуникационные компании МегаФон, МТС и ВымпелКом, группа компаний Danone-Юнимилк, филиал ООО «Лукойл – ТТК» в Ростове-на-Дону, макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком», компания Amway, ГРУППА АГРОКОМ, страховая компания «АльфаСтрахование», Правительство Ростовской области, Администрации Президентов Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республики, Министерства образования и здравоохранения областей и краев ЮФО, Управление по государственной информационной политике и массовым коммуникациям Ставропольского края, Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Волгоградской области и многие др. В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» охватывает все без исключения регионы Российской Федерации. Общий перечень премий, оператором которых выступает региональная сеть коммуникационного агентства «АГТ»: «Серебряный Лучник» – Северо-Запад, «Серебряный Лучник» – Сибирь, «Серебряный Лучник» – Юг, «Серебряный Лучник» – Приволжье, «Серебряный Лучник» – Урал и «Серебряный Лучник» – Дальний Восток.