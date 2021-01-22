28 проектов вышли в шорт-лист одиннадцатой премии «Серебряный Лучник» - Юг

Стал известен шорт-лист одной из главных премий юга России – премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг. В этом году в него вошло 28 проектов из Краснодара, Сочи, Ялты, Ростова-на-Дону, Грозного, Севастополя, Майкопа и Железноводска.



Защиты авторами своих проектов на втором и заключительном этапе конкурса состоятся на этот раз в смешанном формате: презентации авторами проектов пройдут в он-лайн режиме, экспертное жюри будет работать частично в офлайн формате в «Медиа Парке Южный Регион – ДГТУ» в Ростове-на-Дону, частично – также в режиме он-лайн. Все годы оператором Премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Юг» в составе AGT Communications Group.

В каждой из семи номинаций представлено от трех до пяти проектов, набравших наибольшее количество баллов, согласно стандартам, закрепленным национальной премией «Серебряный Лучник»: сложность целей и значимость проекта, аналитическая обоснованность, креативность, оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегичность. В шорт-лист премии вошли проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам предварительного этапа голосования экспертов.

Список проектов одиннадцатой премии «Серебряный Лучник» - Юг, допущенных к защитам перед экспертным Жюри 28 января 2021 года:

Номинация «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций»

1. ООО «Газпром добыча Краснодар» / «На одном языке». Словарь профессионального сленга нефтегазовой промышленности / Краснодар

2. Агентство интернет-маркетинга Digital Info /Построение каналов коммуникаций для сотрудников МЕГИ Адыгея / Краснодар

3. Коммуникационная компания «АВАНГАРД КОММЬЮНИКЕЙШНЗ»/ БайАрена 4.0/ Краснодар

4. Донской государственный технический университет (ДГТУ) / Эко-номер молодежного журнала «Плюс один» / Ростов-на-Дону

Победители прошлых лет

Номинация «Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности»

1. РГООИ «Надежда» / Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева / Ростов-на-Дону

2. АНО «Центр Развития Общества «Хайра» / Свое дело / Грозный

3. ООО «ГК «Чистый город» / Экологические советы от Белочки ТКОошечки / Ростов-на-Дону

4. Донской государственный технический университет (ДГТУ) / Социальный театр «Данко» / Аксай

Номинация «Культурно-просветительские проекты»

1. ООО «ГК «Чистый город» / Экологические советы от Белочки ТКОошечки / Ростов-на-Дону

2. Творческая группа: Елена Болдырева, Евгения Карпанина / Инста-сериал «Пушкин 2020» / Краснодар

3. АНО «Инновационные гуманитарные проекты» / Prosodia.ru - ежедневное медиа о поэзии / Ростов-на-Дону

4. ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» / Областной фестиваль «Кукла Дона» / Ростов-на-Дону

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

1. Парк живой истории «Федюхины высоты» / Севастополь

2. Администрация города-курорта Железноводска / Железноводск – курорт с интеллектом / Железноводск

3. Администрация муниципального образования город-курорт Анапа / #Зимуй_в_Анапе / Анапа

4. Город-отель «Бархатные сезоны» / Эволюция отельных решений. Продуктовые рекомбинации до новых гибридных продуктов / Сочи

5. ООО «КУМЖА» - Этнокомплекс «КУМЖА» - Ростов-на-Дону

Номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии»

1. РОО «Туристическая Адыгея» / Неделя адыгейского сыра он-лайн / Майкоп

2. ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК» / Онлайн-проект «Артека» / Ялта

3. ТЦ «МЕГА» Ростов-на-Дону / Хобби клубы online / Ростов-на-Дону

4. Группа компаний «Монолит» / Хоум Офис Марафон / Симферополь

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

1. Город-отель «Бархатные сезоны» / Эволюция отельных решений. Продуктовые рекомбинации до новых гибридных продуктов / Сочи

2. Теле2 / На связи с городом / Ростов-на-Дону

3. Коммуникационная компания «АВАНГАРД КОММЬЮНИКЕЙШНЗ»/ БайАрена 4.0/ Краснодар

4. Sibmedia Agency /Новые коммуникации для новых побед / Сочи

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

1. АНО инновационного образования и науки «ФИРОН» / Фестиваль идей и технологий Rukami / Ростов-на-Дону

2. ООО «ЕвроМедиа» / Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию / Ростов-на-Дону

3. Digital-агентство Namars / Продвижение и повышение лояльности к ГБУЗ «СКДИБ» / Краснодар

Поприсутствовать на презентациях лучших PR-кейсов юга России за 2020 год все желающие смогут в режиме он – лайн 28 января в 10.00. Ссылка на трансляцию мероприятия будет размещена в ближайшее время на сайте премии http://www.luchnik-ug.ru/ , а также на странице «Серебряный Лучник» – Юг в Facebook: www.facebook.com/luchnik.yug

Информационные партнеры Премии:

“Коммерсантъ-Юг”, “Эксперт Юг”, “ЕвроМедиа”, “Юг Times”, “ОСИГ”, “Городской репортер”, “РБК Ростов”, “Городской репортер”, “Кто главный.Ростов”, “НИА Кубань”

Дополнительная информация:

Алина Исаева

uchnik@agt-rostov.rul

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