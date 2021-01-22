ООО «Башкирэнерго» снизило потери электроэнергии в 2020 году

За 2020 год потери электроэнергии ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») составили 1 575 млн кВт.ч, что на 8,7% ниже уровня 2019 года. Показатель отпуска электроэнергии из сети в 2020 году составил 19 086 млн кВт.ч. Это на 7,9% ниже, чем за 2019 год.



Снижению энергопотерь способствовал целый ряд принятых мер, включающих эффективную реализацию инвестиционной политики компании, своевременную реконструкцию и ремонт энергообъектов, выявление персоналом районов электрических сетей производственных отделений ООО «Башкирэнерго» фактов безучетного потребления. Также на сокращение потерь повлиял общий тренд по снижению потребления электроэнергии предприятиями крупного и среднего бизнеса.