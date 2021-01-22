В Черноземье COVID-19 за сутки подтвердился еще у 1241 пациента, умерли 33

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 22 января сообщил о еще 1241 заболевшим в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе составило 171,25 тыс. Из них выздоровели уже 151,743 тыс., за сутки - 1231, летальных случаев за все время уже 3000, а за сутки сразу 33.

Так, в Белгородской области за сутки вирус подтвердился еще у 189 пациентов, а всего уже 25,875 тыс. раз. Новых выздоровевших - 196, а всего - 23,557 тыс., умерли за сутки шесть пациентов с коронавирусом, а с начала пандемии уже 325.

В Воронежской области - еще 384 заболевших, а всего уже - 54,778 тыс. Новых выздоровевших - 402, а всего - 49,442 тыс., летальных случаев за сутки 15, а за весь период наблюдений за вирусом - 1427.

В Курской области - еще 183 подтвержденных случая, а всего уже - 24,661 тыс. Новых выздоровевших - 171, а всего - 21,766 тыс., летальных случаев за сутки три, а с начала пандемии - 341.

В Липецкой области - еще 154 инфицированных, а всего уже - 19,568 тыс. Новых выздоровевших - 268, а всего - 15,379 тыс., умерли четыре пациента за сутки, а всего уже 346 пациентов не справились с недугом.

В Орловской области - еще 173 заболевших, а всего - 25,22 тыс. Новых выздоровевших - 149, а всего - 22,277 тыс., летальных случаев за сутки два, а с начала пандемии уже - 317.

В Тамбовской области коронавирус подтвердился еще у 158 пациентов, а всего уже - 21,148 тыс. раз. Новых выздоровевших - 45, а всего - 19,322 тыс., умерли за сутки три пациента с коронавирусом, а за весь период пандемии - 244.

Как воронежские работодатели восприняли «добровольную» вакцинацию против коронавируса, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков