Евро превысил 90 рублей, доллар — 74 рубля

Курс рубля снижается на открытии торгов 22 января. Евро впервые с 13 января превысил 90 руб. Доллар стоит дороже 74 руб.

На Мосбирже доллар подорожал на 0,46 руб., до 74,3 руб. на 10:16. Курс евро — 90,32 руб. (+0,5 руб.).

Российские индексы также падают. Индекс Мосбиржи снизился на 0,93%, до 3391 пункта, РТС — на 1,71%, до 1439 пунктов.

Падение рубля и индексов происходит на фоне снижения стоимости нефти. Баррель Brent упал на 1,18% ($55,44), WTI — на 1,24% ($52,47).

Ранее The Economist рассчитал по «индексу бигмака», что рубль недооценен к доллару на 68%. Ниже в индексе расположилась лишь одна валюта — ливанский фунт.

Подробнее об индексе — в материале “Ъ FM” «Рубль посчитали в бигмаках».