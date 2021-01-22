Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 30 тыс. петербуржцев

По состоянию на вечер 21 января первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции в Петербурге привились более 30 159 человек, каждый третий из которых старше 60 лет. При этом полностью цикл вакцинации завершили 5,3 тыс. петербуржцев. Об этом со ссылкой на вице-губернатора города Олега Эргашева сообщила пресс-служба Смольного.

Среди привившихся от коронавируса — 4421 медработник, 3638 учителей, 827 социальных работников, 601 сотрудник силовых структур, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в город поступили еще более 62 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

Также в Смольном заявили, что в феврале в Петербург поступит еще одна крупная партия препарата.