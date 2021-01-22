Наследники Босова выиграли суд против нового претендента на его имущество

Мать покончившего с собой миллиардера Дмитрия Босова Людмила, четверо его сыновей от первых браков и его третья жена Катерина Босов выиграли суд против Яны Толстой, назвавшей себя матерью внебрачного ребенка господина Босова и заявившей о его правах на наследство. Одинцовский городской суд Московской области признал, что несовершеннолетний сын госпожи Толстой Артем Вергун не может претендовать на долю в наследстве.

Дмитрий Босов совершил самоубийство 6 мая в своем доме в Подмосковье. Он не оставил предсмертной записки. Основным активом бизнесмена была группа Alltech (контролирует «Востокуголь» и «Сибантрацит»). По информации СМИ, уголовное дело о доведении до самоубийства будет прекращено из-за отсутствия состава преступления.

О возможной покупке «Сибантрацита» компанией Мишеля Литвака ОТЭКО — в материале “Ъ” «Вали все на уголь».