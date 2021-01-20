Свердловский омбудсмен будет наблюдать за акцией в поддержку Навального в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова планирует наблюдать за шествием в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которое пройдет в Екатеринбурге в субботу, 23 января.

«Я стараюсь не занимать чьей-либо позиции, а объективно оценивать ситуацию. И оценивать ситуацию мне придется, если будет какое-либо противостояние. Но не надо из этого шествия делать фетиш. Это событие, которое часть нашего сообщества поддерживает, это их право», — заявила госпожа Мерзлякова на пресс-конференции.

Кроме того, омбудсмен считает, что организаторы акции должны подать заявку на ее проведение, согласовав шествие с мэрией города. «Нужно делать все по закону, делать заявку. Мне сказали, они не хотят. Если мы убедимся, что ее сделают, то будем отстаивать точку зрения, что у каждого есть свое мнение. Только не нужно нарушать закон», — добавила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, шествие в поддержку Алексея Навального начнется в 14:00 от стадиона «Динамо». Сторонники оппозиционного политика надеются, что на шествие в Екатеринбурге придут несколько тысяч человек, что, по их мнению, позволит показать власти «недовольство народа беззаконием», а также исключит возможность силовых попыток сотрудников полиции приостановить акцию.

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в химкинском отделе полиции, по итогам которого политик был помещен под стражу на 30 суток. 2 февраля должен состояться суд по иску ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Илья Смирнов