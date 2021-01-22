Волынец предостерегла казанцев от планируемой акции в поддержку Навального

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к жителям Казани с просьбой не допустить детей до участия в акции в поддержку известного российского оппозиционера Алексея Навального. Сообщение она распространила в соцсетях.

«Профессиональные манипуляторы, пользуясь их неопытностью и доверчивостью, готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих гнусных целей. Даже ценой детских жизней провокаторы продолжат отрабатывать пункты своих методичек, и остановить наших детеи от опасного шага можем только мы с вами, родители, бабушки и дедушки. Не надо недооценивать исходящую опасность», — заявила госпожа Волынец.

По ее словам, призывы к участию в акции в поддержку Алексея Навального распространяются во многих соцсетях.

Напомним, господина Навального задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. В минувший понедельник он был заключен под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

23 января во многих городах России, включая Казань, планируют провести акции в поддержку оппозиционера. Накануне управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело за призыв к акции в поддержку Алексея Навального.

"Ъ-Казань"