Облсуд оставил в силе возобновление уголовного дела экс-директора «Горэкоцентра»

Челябинский областной суд оставил в силе постановление Центрального районного суда Челябинска, разрешившее прокурору региона отменить постановление о прекращении уголовного дела бывшего директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина. Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката обвиняемого состоялось 21 января, сообщает пресс-служба облсуда.

Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов просил суд первой инстанции разрешить отменить постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 7 мая 2020 года, в котором указано, что в действиях Игоря Галичина, обвиняемого в хищении денежных средств МУП «ГорЭкоЦентр» в особо крупном размере, отсутствуют признаки состава преступления. Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора о том, что следователи не выполнили все необходимые следственные и процессуальные действия по установлению обстоятельств совершенных преступлений. Постановление вступило в законную силу.

Игорь Галичин обвиняется по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), п. «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (попытка легализации средств, добытых преступным путем).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело в отношении экс-директора челябинского муниципального предприятия «Городской экологический центр» расследуется с 2017 года. В сентябре 2018 года из-за «мусорного коллапса» возникшего в Челябинске после закрытия городской свалки, когда перевозчики отказались вывозить мусор из-за увеличившегося расстояния до нового полигона, Игоря Галичина попытались заключить под стражу. Однако суд оставил его под подпиской о невыезде.