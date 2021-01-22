Парковку ограничили еще на трех улицах Нижнего Новгорода с 22 января

Ограничение парковки ввели с 22 января еще на трех улицах Нижнего Новгорода — Провиантской, Пушкина и Даля. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

В частности, остановка и стоянка на улице Даля запрещается около домов №10, №12, №17, №20 и №22, на улице Провиантской — у домов №28, №31/9, №14, №153, №20, №110 улицы Белинского, №77А улицы Ковалихинской и №218 улицы Максима Горького, на улице Пушкина — на участке от дома №3 до улицы Тимирязева.

Как ранее сообщалось, с 21 января парковку ограничили на пяти улицах Нижнего Новгорода.

Анастасия Еремина