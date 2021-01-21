Парковку ограничили на пяти улицах Нижнего Новгорода с 21 января

Запрет на остановку и стоянку ввели с 21 января на некоторых участках на пяти улицах Нижнего Новгорода, сообщили в городском центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, остановка и стоянка запрещаются на улице Ульянова от дома №13 до пересечения с улицей Провиантской, на улице Семашко – на участках от Верхневолжской набережной до улицы Минина, у дома №40, около домов №№35, 37, 44 на улице Варварской. На улице Долгополова ограничения будут действовать от перекрестка с улицей Прокофьева до перекрестка с улицей Красного Цинковальщика, на улице Вокзальной – в районе дома №18, на улице Литвинова – от дома №25 до улицы Даля.

«Ограничения парковки на локальных участках улиц вводятся в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения и отвечают потребностям в обеспечении безопасности участников движения и пропускной способности улично-дорожной сети»,– отметили в ЦОДД.

Анастасия Еремина