«Уралкалий» участвует в выставке «Образование и карьера»

Выставка «Образование и карьера» впервые проходит в режиме онлайн. Участие в ней примут 13 прикамских вузов, 13 из других регионов, плюс вуз из Словакии.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Выставка онлайн – новый и, вместе с тем, интересный опыт. Создан удобный информационный портал для абитуриентов, на котором аккумулирована информация о вузах. Изучать их лучше профориентационного тестирования», – отметила Елена Гарикова, руководитель выставки «Образование и карьера».

Абитуриентам рассказывают о специальностях, которые предлагают высшие учебные заведения. Кроме того, у школьников есть возможность пройти профориентационный тест. Они могут общаться с представителями разных факультетов.

«Уралкалий» – постоянный участник форума. На выставке «Образование и карьера – 2021» предприятие организует онлайн-консультацию. Она состоится 22 января. Специалисты «Уралкалия» расскажут выпускникам школ о компании, специфике работы, востребованных специальностях, перспективах профессионального и карьерного роста, социальном пакете компании.