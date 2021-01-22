При обрушении шахты в Кузбассе погибли два человека

На угольной шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением, погибли три человека. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

«В штреке находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека были заблокированы в забое. В настоящее время под завалами обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжаются»,— сообщается на сайте СКР по Кемеровской области.

Позже спасатели обнаружили тело третьего шахтера, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в Instagram.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).