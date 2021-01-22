В Липецкой области планируют делать более 2 тыс. прививок от коронавируса в день

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов установил для региона на ближайшие дни план в 2-2,4 тыс. вакцинированных от коронавируса COVID-19 в сутки. Об этом сообщили в обладминистрации. Чтобы охватить больше жителей, пункты прививок будут работать и по субботам.

Никаких сложностей, кроме человеческого фактора, я не вижу»,— заявил губернатор

По словам господина Артамонова, чиновники на местах должны заняться «пиаром вакцинации», а главам районов необходимо «уделить вопросам прививок половину своего времени».

В обладминистрации отметили, что, по оценке Роспотребнадзора, «в регионе наметилась стабилизация по коронавирусу», однако «без вакцинации вернуться к нормальной жизни невозможно».

В Липецкую область всего на вечер 21 января поступило 18,857 тыс. доз вакцины. Привит 2951 человек, только за 21 января — 1477. Израсходовано более 15% доз. В регионе работают 29 пунктов вакцинации.

О том, как в регионах начинается массовая вакцинация от коронавируса, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «COVID-19 ставят в укол».

Сергей Калашников