Для спасения Леры Будниковой не хватает 830 685 руб.

Заведующий отделением протонной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «У Леры доброкачественная опухоль головного мозга — краниофарингиома. Две операции по удалению опухоли не помогли ее полностью разрушить, она продолжает расти и сдавливает головной мозг, нарушая работу зрительной и гормональной системы. Учитывая месторасположение опухоли, а также возраст ребенка, требуется проведение протонной терапии, которая позволяет прицельно уничтожать опухолевые клетки, при этом последствия облучения здоровых тканей головного мозга, окружающих опухоль, минимизируются. Это наиболее эффективный и щадящий метод облучения для ребенка».

Стоимость курса протонной терапии 2 668 685 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 1 300 000 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Камчатка» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 830 685 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Леру Будникову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Лериного папы — Максима Геннадьевича Будникова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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