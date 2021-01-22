«Коммерсантъ-Урал» презентовал книгу об истории Свердловска 70-80-х

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» представил в Екатеринбурге новую книгу «Бури вестники», посвященную жизни Свердловска 1970-80-х. В книге описаны события, люди, явления, вышедшие за рамки советской системы и фактически ставшие предвестниками и участниками бурных 90-х: свердловский рок и художественный андеграунд, МЖК, цеховики, первые кооператоры, предприниматели-комсомольцы. Ее героями стали Антон Баков, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин, Владимир Тунгусов и другие известные личности. Книга издана ограниченным тиражом в 800 экземпляров.

Презентация прошла на 50-м этаже Башни «Исеть». Мероприятие посетили временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководитель СКР по Свердловской области Михаил Богинский, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, глава реготделения «Единой России» Виктор Шептий, глава четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) Виктор Обоскалов и многие другие. Мероприятие традиционно сопровождалось фотоэкспозицией и тематической инсталляцией. Из-за мер, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, количество гостей было ограниченно.

«Уверена, что эта книга займет достойное место в серии изданий, выпущенных “Коммерсантом”. Она не только повысит интерес к истории Среднего Урала, но и станет стимулом для более глубокого ее изучения»,— сказала Людмила Бабушкина, поблагодарив коллектив, который трудился над созданием книги, за проделанную масштабную работу.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Эта книга об инициативных людях того времени, о Екатеринбурге, которым мы гордимся. И задача власти — забота о людях, которые не должны никуда уезжать, делая наш город интереснее и лучше. Спасибо издателям за этот проект»,— отметил господин Орлов.

Впервые издательский дом предоставляет возможность приобрести книгу. Часть экземпляров будет реализована в магазине «Книги, Кофе и Другие Измерения» в Верхней Пышме, вырученные средства поступят в благотворительный фонд «Дети России».

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» за свою историю выпустил более 10 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи…» (к 30-летию подразделений по борьбе с оргпреступностью), «Истории уральских сыщиков» (к 100-летию уголовного розыска). Многие из них стали бестселлерами, получили престижные награды.